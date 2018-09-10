В сентябре Россия сохранит добычу нефти по сделке ОПЕК+ на уровне июля-августа Минэнерго планирует такие же цифры

В сентябре Россия планирует сохранить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля и августа. Об этом в понедельник сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Как передает «Прайм», в июле добыча нефти в РФ была на 260 тыс. баррелей выше уровня 100% выполнения сделки ОПЕК+. По словам Новака, этот уровень укладывается в договоренности ОПЕК+ по общему достижению 100% выполнения сделки. В конце августа он сообщал, что добыча нефти в стране по итогам месяца сохранится на уровне июля.

Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из них около 300 тыс. баррелей приходится на Россию. Сделка началась в 2017 году и дважды продлевалась, в настоящий момент она действует до конца 2018 года. Летом ОПЕК+ решили пересмотреть цель, увеличив добычу на 1 млн баррелей в сутки, в том числе РФ – на 200 тыс. баррелей.