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11.09.18 / 18:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин предложил ввести максимальный размер проигрыша в азартных играх

Игроманы сами смогут ходатайствовать об ограничении их ставок

Минфин предложил ввести максимальный размер проигрыша в азартных играх. Об этом стало известно во вторник из соответствующего законопроекта.

Согласно документу, игрок самостоятельно сможет ходатайствовать о постоянном или временном запрете на участие в азартных играх. Аналогичное ходатайство могут подать опекуны ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, передает «Интерфакс». Ходатайство в течение одного дня передается в саморегулируемую организацию. Отозвать запрет можно не раньше чем через год.

Кроме этого, Минфин предложил дать возможность игроманам определять максимальную сумму ставок. Установленный максимум игрок сможет пересмотреть не ранее чем через год. Также Минфин предложил приравнять возможный максимальный проигрыш к размеру МРОТ в месяц.

Добавим, в июне текущего года агентство Zoom Market представило рейтинг азартных городов. Самые азартные жители в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве. Опрос проводили в 20 российских городах. Самым последним в списке оказался Петербург.

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