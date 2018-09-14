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14.09.18 / 13:54 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ: в 2019 году инфляция достигнет 5 — 5,5%

К 2020 году уровень инфляции должен вернуться к 4%

Коллаж АБН

Центробанк РФ прогнозирует к концу 2018 года инфляцию на уровне 3,8 — 4,2%. Об этом регулятор сообщает в пятницу.

Годовая инфляция, по прогнозу банка, достигнет максимума в первом полугодии следующего года и составит 5 — 5,5% на конец 2019 года. При этом рост потребительских цен замедлится на 4% год к году уже во втором полугодии. К 2020 году уровень инфляции должен вернуться к 4%, сообщают в ЦБ.

Напомним, на совещании в пятницу совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25%. Теперь она составляет 7,50% годовых. ЦБ повысил ставку впервые с 2014 года.

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