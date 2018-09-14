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14.09.18 / 13:38 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25%

Ставка составила 7,50% годовых

Фото АБН

Совет директоров ЦБ на совещании 14 сентября решил повысить ключевую ставку до 7,50% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Сообщается, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам следующего 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

ЦБ повысил ставку впервые с 2014 года. Напомним, в понедельник помощник президента России Андрей Белоусов назвал повышение ключевой ставки ЦБ «крайне нежелательным» до конца года. При этом он признал, что возможность повышения ставки есть, как и основания для этого. В начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ видит ряд факторов в пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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