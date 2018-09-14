Сбербанк и «Яндекс» запустят маркетплейс с иностранными поставщиками в октябре Планируется использовать модель Amazon в системе поставки

Маркетплейс, ориентированный на трансграничную торговлю, «Яндекс. Маркет» и Сбербанк планируют запустить в октябре.Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс. Маркет» Алекса Васильева.

Сообщается, что «Яндекс. Маркет» решил ориентироваться не на Китай, а на поставщиков из других стран. Васильев отмечает, что компания уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. Также планируется использовать модель Amazon в системе поставки: продавец передает товар на склад в Европе, откуда товар направляют покупателям. За логистику отвечает маркетплейс. Кроме того, компания уже выбрала категорию приоритетных товаров — это одежда и обувь, а также гаджеты. Средний чек на новой площадке будет выше, чем на маркеплейсах, ориентированных на китайских продавцов.

Отметим, параллельно с созданием нового маркетплейса от «Яндекс. Маркет» идет формирование еще одного крупного игрока e-commerce. Это совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, Российского фонда прямых инвестиций и «Мегафона». Партнеры договорились о создании Aliexpress Russia, основным владельцем которого станет Alibaba Group. Компании будет принадлежать доля в 48%.