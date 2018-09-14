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14.09.18 / 17:46 Новости / Россия и мир

МТС купил один из крупнейших дата-центров в России за 9 млрд рублей

Сумма включает чистой долг

Фото АБН

Оператор связи МТС приобрел у группы частных инвесторов 100% ООО «Авантаж», которое владеет одним из крупнейших по количеству стойко-мест в России центром обработки данных (ЦОД). Об этом в компании сообщили в пятницу.

Сумма сделки составила порядка 8,9 млрд рублей и включает сумму чистого долга. В МТС отметили, что покупка ЦОДа «Авантаж», расположенного в Московской области, позволит нарастить вычислительные мощности оператора и расширить технологическую базу для оказания услуг корпоративным клиентам, передает ТАСС.

Добавим, ЦОД «Авантаж» является высокотехнологичной площадкой для размещения более 2,2 тыс. стоек на площади 6,4 тыс. кв. м. Полная мощность центра составляет 20 МВт. Для МТС этот ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров. В настоящий момент компания владеет центрами в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, а также Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

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