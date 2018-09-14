ЦБ скорректировал прогноз темпов роста ВВП на 2019-2021 годы Темп роста ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,9%

Банк России уточнил прогноз темпов экономического роста в 2019-2021 годах. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

При этом регулятор сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в текущем году в рамках 1,5-2%. Годовой темп роста ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,9%.

В 2019-2021 годах прогноз темпов экономического роста уточнили с учетом изменения внешних условий. В следующем году, по обновленному прогнозу, тем прироста ВВП будет в интервале 1,2 — 1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста.

Добавим, ЦБ также спрогнозировал годовую инфляцию к концу 2018 года на уровне 3,8% — 4,2%. А в 2019 году она может достичь 5 — 5,5%. Далее рост потребительских цен должен замедлиться, и к 2020 году инфляция вернется к отметке 4%.