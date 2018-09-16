В Приозерске открыли физкультурный комплекс стоимостью 43 млн рублей И пришкольный стадион

В Приозерске Ленинградской области открыли пришкольный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), на возведение которого из местного и областного бюджетов потратили порядка 42,6 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в комплексе будут заниматься учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова». Объект включает универсальный спортзал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом и бадминтоном, а также раздевалки, тренерскую и медкабинет.

Кроме того, при школе открыли стадион. Он также включает площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также сектор для сдачи норм ГТО.

Добавим, СОШ №5 является старейшей школой в Приозерске. Первых учеников она приняла в 1961 году. В настоящий момент в школе учится почти 530 детей.