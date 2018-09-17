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17.09.18 / 18:15 Новости / Россия и мир / Экономика

В России повысили экспортную пошлину на нефть

На $7,5

Фото: infoportalrf.ru

Экспортная пошлина на нефть марки Urals в России с 1 октября увеличится до $137,5 за тонну. Об этом в понедельник сообщает Минфин.

Размер пошлины, таким образом, увеличится на $7,5 по отношению к прошлому месяцу. При этом сохраняется на нулевом уровне льготная ставка пошлины для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения. Пошлина на сжиженный газ составит $27,4, а на высоковязкую нефть — $22,7.

Отметим, в настоящее время пошлина на экспорт нефти Urals составляет $130 за тонну. Средняя цена нефти этой марки за месяц с 15 августа по 14 сентября составила $74,4 за баррель или $543,5 за тонну.

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