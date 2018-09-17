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17.09.18 / 11:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Ростуризм перейдет под контроль Минэкономразвития

Ранее был подконтролен Минкульту

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) переходит в ведение министерства экономического развития. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

Также Минэкономразвития получает право на разработку и реализацию госполитики в сфере туризма. Ведомство будет координировать и регулировать туристскую деятельность, а также осуществлять надзор за туроператорами. Все нормативные бумаги должны привести в соответствие с указом в ближайшие полгода.

Напомним, ранее Ростуризм подчинялся министерству культуры. Агентство было создано в 2004 году. В его составе работает более 80 человек.

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