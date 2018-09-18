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18.09.18 / 19:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин передал «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни

Для развития промышленного производства республики

Президент России Владимир Путин передал ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, 100% акций предприятия должна перейти Чеченской Республике. Путин поручил правительству произвести передачу в течение двух месяцев.

Кроме этого в документе указано, что «Чеченнефтехимпром» отдали Чечне для развития промышленного производства республики. Также передача должна повысить эффективность использования имущества производства.

Напомним, «Чеченнефтехимпром» находилась в федеральной собственности России. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина передать производство республике в 2015 году. Также на предприятие претендовала компания «Роснефть». В начале сентября «Роснефть» предложила две схемы по разделу «Чеченнефтехимпрома».

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