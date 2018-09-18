Путин передал «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни Для развития промышленного производства республики

Президент России Владимир Путин передал ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, 100% акций предприятия должна перейти Чеченской Республике. Путин поручил правительству произвести передачу в течение двух месяцев.

Кроме этого в документе указано, что «Чеченнефтехимпром» отдали Чечне для развития промышленного производства республики. Также передача должна повысить эффективность использования имущества производства.

Напомним, «Чеченнефтехимпром» находилась в федеральной собственности России. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина передать производство республике в 2015 году. Также на предприятие претендовала компания «Роснефть». В начале сентября «Роснефть» предложила две схемы по разделу «Чеченнефтехимпрома».