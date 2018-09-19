ЦБ докапитализирует «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 9 млрд рублей Станет его владельцем, а потом продаст новому инвестору

Центробанк докапитализирует «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 9 млрд рублей, выкупив допэмиссию акций АТБ. Об этом регулятор сообщает в среду.

В результате ЦБ станет владельцем почти 100% акций банка. В ЦБ отметили, что впоследствии планируют продать АТБ новому инвестору.

Напомним, весной регулятор утвердил план санации «Азиатско-Тихоокеанского банка». АТБ стал проходить процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. По данным ЦБ, в апреле банк занимал 60 место по объему активов. На 1 апреля их объем составил 120 млрд рублей.