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19.09.18 / 20:01 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ докапитализирует «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 9 млрд рублей

Станет его владельцем, а потом продаст новому инвестору

Фото АБН

Центробанк докапитализирует «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 9 млрд рублей, выкупив допэмиссию акций АТБ. Об этом регулятор сообщает в среду.

В результате ЦБ станет владельцем почти 100% акций банка. В ЦБ отметили, что впоследствии планируют продать АТБ новому инвестору.

Напомним, весной регулятор утвердил план санации «Азиатско-Тихоокеанского банка». АТБ стал проходить процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. По данным ЦБ, в апреле банк занимал 60 место по объему активов. На 1 апреля их объем составил 120 млрд рублей.

 

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