Управление Россельхознадзора по Петербургу не пустило в город 27,5 т конины из Бразилии Несоответствие названий

Управление Россельхознадзора по Петербургу не пустило в город 27,5 т конины из Бразилии. Об этом ведомство сообщило в среду.

Специалисты Россельхознадзора проверил товар на контрольном ветеринарном пункте «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». Конина прибыла из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Инспекторы ведомства установили, что название продукции на ветеринарном сертификате не соответствует названию на английской этикетке.

Россельхознадзор приостановил движение товара до получения объяснений от ветеринарной службы Бразилии. Также российское ведомство составило протоколы об административном правонарушении и отобрало пробы продукции.

Добавим, ранее Россельхознадзор по Петербургу изъял 435 кг «санкционного» сыра. Это произошло в Кингисеппе. Сотрудники ведомства уничтожили весь изъятый товар.