Дорожникам Петербурга выдадут скутеры и велосипеды для уборки снега Всего к зиме подготовлено более 1,5 тыс. единиц техники

На Дворцовой площади в Петербурге прошел смотр зимней уборочной техники, на котором было представлено более 600 комбинированных машин, тракторов для уборки тротуаров, снегопогрузчиков, самосвалов, а также новые вакуумные пылесосы и вспомогательная техника для ручной уборки – велосипеды и скутеры. Готовность предприятий проверил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в среду.

Всего к зиме подготовлено более 1,5 тыс. единиц техники. При этом во время сильных снегопадов планируется привлечь еще 1 тыс. погрузчиков и самосвалов. Отмечается, что в этом году как и ранее реагенты использовать не будут.

Добавим, за минувшую зиму снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли около 2,3 млн куб. м снега. Показатель стал рекордным за всю историю работы пунктов. Всего в Петербурге работает 18 таких пунктов суммарной мощностью 101,5 тыс. куб. м снега в сутки.