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19.09.18 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Дорожникам Петербурга выдадут скутеры и велосипеды для уборки снега

Всего к зиме подготовлено более 1,5 тыс. единиц техники

На Дворцовой площади в Петербурге прошел смотр зимней уборочной техники, на котором было представлено более 600 комбинированных машин, тракторов для уборки тротуаров, снегопогрузчиков, самосвалов, а также новые вакуумные пылесосы и вспомогательная техника для ручной уборки – велосипеды и скутеры. Готовность предприятий проверил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в среду.

Всего к зиме подготовлено более 1,5 тыс. единиц техники. При этом во время сильных снегопадов планируется привлечь еще 1 тыс. погрузчиков и самосвалов. Отмечается, что в этом году как и ранее реагенты использовать не будут.

Добавим, за минувшую зиму снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли около 2,3 млн куб. м снега. Показатель стал рекордным за всю историю работы пунктов. Всего в Петербурге работает 18 таких пунктов суммарной мощностью 101,5 тыс. куб. м снега в сутки.

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Реплики

  1. Наталия 20.09.2018 at 16:47 - Reply

    Очередная «гениальная» идея О_о

  2. Марина 20.09.2018 at 18:16 - Reply

    Да уж! И на машине то по городу зимой не проедешь,а тут на велах и скутерах предлагают

  3. Nevra 21.09.2018 at 03:34 - Reply

    Мдааа… Учитывая, что снег опять собираются засыпать песком, надо обеспечивать дорожников лыжами да коньками, а не велосипедами

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