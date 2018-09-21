СМИ: Клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте в августе $1,2 млрд

Клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте в августе текущего года $1,2 млрд. Об этом стало известно в пятницу из материалов Центробанка России и аналитической компании Frank RG.
Причина – ожидание санкций, передает Bloomberg. Объем валюты в Сбербанке по итогам августа достиг трехлетнего минимума.
С начала года валютные депозиты банка упали на 10%. Это больше, чем в среднем по банковскому сектору – 5,9%. Общий отток со счетов в валюте российских банков в августе составил $1,5 млрд.
Напомним, ранее стало известно о возможном продлении санкций США против России. Новые санкции могут затронуть госдолг России. Также они могут быть направлены против государственных банков. Из-за этого там заморозят долларовые платежи.
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