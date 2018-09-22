Эксперты ВШМ СПбГУ обсудили перспективы развития бизнес-образования Бизнес-школы могут исчезнуть в течение ближайших 10-15 лет

Эксперты Высшей Школы Менеджмента СПбГУ обсудили перспективы развития бизнес-образования. Встреча прошла в субботу.



На мероприятии присутствовали заместитель генерального директора SPN Communications Анжела Грачева, передает корреспондент АБН. Также в обсуждении принимала участие директор по персоналу Procter & Gamble Восточная Европа, Центральная Азия, Казахстан Анна Красняк. Основной вопрос дискуссии панельной сессии: каких специалистов должны готовить современные бизнес-школы, чтобы они пользовались спросом на рынке труда в ближайшем будущем.

С точки зрения первого заместителя директора ВШМ СПбГУ Константина Кротова, традиционные бизнес-школы могут исчезнуть в течение ближайших 10-15 лет: «Необходим переход бизнес-школ на цифровые рельсы. Уже сегодня искусственный интеллект способен решать многие задачи гораздо быстрее и глубже, чем исследователи и менеджеры. В будущем бизнес-школы должны будут выпускать тех специалистов, которые будут программировать «машины» на решение операционных задач».

В мае ВШМ СПБГУ запустила проект цифровой трансформации образования. По признанию Константина Кротова, этот проект не способен решить все возникающие перед бизнес-школой проблемы. Необходимо более глубокое внедрение цифровых технологий в учебный процесс.

Отметим, GSOM Family day – встреча студентов, выпускников, преподавателей, партнеров и сотрудников Высшей Школы Менеджмента СПбГУ. Мероприятие проходит ежегодно. В текущем году встреча проходит в третий раз. Мероприятие посвящено 25-летию Школы.