«Газпром» скатился на 17 место в рейтинге S&P Global Platts А «Лукойл» поднялся на второе

«Газпром» утратил лидерство, скатившись на 17 место в рейтинге мировых энергетических компаний S&P Global Platts. Обновленные данные были опубликованы в воскресенье.

Лидером теперь является американская ExxonMobil, передает «Интерфакс». На вторую строчку с шестого места поднялся «Лукойл». Еще одна российская компания, «Транснефть» переместилась с 14 на 30 место, а «Сургутнефтегаз» – с 165 на 35 строчку.

Напомним, в прошлом году «Газпром» возглавил топ-250 энергокомпаний мира по версии S&P Global Platts. Второе место тогда заняла немецкая E.ON SE, а третьей стала индийская Reliance Industries Ltd. В свою очередь ExxonMobil, 12 лет до этого занимавшая первую строчку, оказалась в 2017 году только на девятом месте.