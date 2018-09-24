В петербургском Доме молодежи сменится руководство Директор Реутская и ее замы уволились по собственному желанию

Директор Дома молодежи в Петербурге Эльвира Реутская и ее заместители покинут свои посты. Об этом в понедельник сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по молодежной политике.

В ведомстве сообщают, что Реутская и ее замы уволились по собственному желанию. Их полномочия заканчиваются 16 сентября. А том, кто займет освободившиеся должности, пока не сообщается.

Отметим, Эльвира Реаутская занимает пост директора учреждения с 2017 года. Ранее она была куратором различных мероприятий, связанных с экологией и молодежной политикой. Напомним, в июле в Доме молодежи прошли обыски. Силовики проверяли контракты, заключенные с одной из коммерческих компаний. О последствиях следственных мероприятий не сообщалось.