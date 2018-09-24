В Петербурге назначили главного федерального инспектора До этого работал в полпредстве ЦФО

В Петербурге назначили главного федерального инспектора. Им стал Афанасий Киселев, ранее работавший в аппарате полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, сообщили в аппарате полпреда по СЗФО.

Распоряжение о назначении подписал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Напомним, место федерального инспектора освободилось, когда в июле этого года занимавший ранее этот пост Виктор Миненко возглавил петербургский Горизбирком.

Киселеву 62 года. В 2007-2012 годах работал заместителем директора петербургского юридического института Академии Генпрокуратуры. До назначения работал главным федеральным инспектором по Орловской и Брянской областям.