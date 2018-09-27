Правительство намерено направить на нацпроекты в ближайшие три года 5,5 трлн рублей Больше всего на здравоохранение и демографию

Правительство намерено направить на нацпроекты в ближайшие три года более 5,5 трлн рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, в проекте федерального бюджета эта сумма уже предусмотрена. Медведев отметил, что это очень значительные средства.

Больше всего денег направят на нацпроекты по здравоохранению и демографии. На них выделят более 2,2 трлн рублей. На создание современной инфраструктуры – 1,5 трлн рублей. В том числе на ремонт и строительство дорог. Нацпроект по образованию получит 350 млрд рублей, жилищное строительство – 320 млрд рублей. На нацпроекты в сфере науки, культуры и экологии выделят 400 млрд рублей в общей сложности.

Отметим, ранее эксперты при правительстве заявили, что нацпроект «Экология» невыполним. Специалисты сообщили, что по ряду направлений нет конкретики. Также расчет бюджета проектов является спорным, считают эксперты. Они уточнили, что в некоторых проектах нет конкретики.