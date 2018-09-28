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28.09.18 / 19:39 Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ назвал признаки несанкционированных операций по картам

Например, нетипичная по ряду параметров (место, время) транзакция для клиента

Банк России представил список критериев несанкционированных операций по картам, которые банки должны блокировать из-за возможного мошенничества. Регулятор опубликовал список в пятницу.

В первую очередь банк должен заблокировать операцию по переводу средств, если информация о его получателе уже есть в базе данных ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак – это совпадение параметров устройств, с которых делают перевод, с параметрами устройств из базы данных. Также критерием сомнительной операции служит нетипичность транзакции по сравнению с обычными операциями клиента. Тут банк должен обращать внимание на время и место операции, ее сумму и периодичность.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о блокировке карт на два дня из-за сомнительных операций. Согласно документу, банки смогу заблокировать операции по картам клиентов, если есть подозрения, что их совершает постороннее лицо.

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