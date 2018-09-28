ЦБ назвал признаки несанкционированных операций по картам Например, нетипичная по ряду параметров (место, время) транзакция для клиента

Банк России представил список критериев несанкционированных операций по картам, которые банки должны блокировать из-за возможного мошенничества. Регулятор опубликовал список в пятницу.

В первую очередь банк должен заблокировать операцию по переводу средств, если информация о его получателе уже есть в базе данных ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак – это совпадение параметров устройств, с которых делают перевод, с параметрами устройств из базы данных. Также критерием сомнительной операции служит нетипичность транзакции по сравнению с обычными операциями клиента. Тут банк должен обращать внимание на время и место операции, ее сумму и периодичность.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о блокировке карт на два дня из-за сомнительных операций. Согласно документу, банки смогу заблокировать операции по картам клиентов, если есть подозрения, что их совершает постороннее лицо.