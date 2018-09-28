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28.09.18 / 09:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге двое молодых людей погибли из-за прорыва горячей воды — СМИ

На Измайловском проспекте

Фото: Mash

В Петербурге два молодых человека погибли из-за прорыва трубы с горячей водой. Трагедия случилась в ночь с четверга на пятницу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Прорыв трубы произошел во дворе на Измайловском проспекте, 20. Молодые люди находились в антикафе, которое располагалось во дворе. Судя по фото, опубликованном очевидцами, осадка грунта произошла более чем на 1 м, пострадали также припаркованные во дворе автомобили.


Напомним, пятница – официальное начало отопительного сезона в Петербурге. В некоторых домах воду начали подавать раньше срока. Накануне утром также стало известно о двух авариях: на Будапештской улице и у Балтийского вокзала. Однако человеческих жертв не было.

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