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01.10.18 / 19:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Котировки Brent поднялись выше $84 впервые за четыре года

Рост на 2%

газпром нефтьКотировки нефти эталонной марки Brent поднялись выше отметки $84 за баррель впервые за четыре года. Об этом в понедельник свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Brent превысила эту отметку в 18:29 по московскому времени. На момент написания заметки максимума она достигла в 18:52 с ценой $84,67. Общий рост котировок превышает 2%. Рост отмечают декабрьские фьючерсы Brent.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, инвесторы в сырье пока не учитывают фактора укрепившегося доллара. В результате они ждут, что новая информация по планам на суточную добычу позволит еще раз протестировать максимумы. Кроме того, с ноября в силу вступают санкции США против энергетического сектора Ирана.

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