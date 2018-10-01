Котировки Brent поднялись выше $84 впервые за четыре года Рост на 2%

Котировки нефти эталонной марки Brent поднялись выше отметки $84 за баррель впервые за четыре года. Об этом в понедельник свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Brent превысила эту отметку в 18:29 по московскому времени. На момент написания заметки максимума она достигла в 18:52 с ценой $84,67. Общий рост котировок превышает 2%. Рост отмечают декабрьские фьючерсы Brent.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, инвесторы в сырье пока не учитывают фактора укрепившегося доллара. В результате они ждут, что новая информация по планам на суточную добычу позволит еще раз протестировать максимумы. Кроме того, с ноября в силу вступают санкции США против энергетического сектора Ирана.