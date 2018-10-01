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01.10.18 / 20:17 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» поставили дополнительные камеры для слежки за нарушителями правил парковки

Которые паркуются «елочкой»

В петербургском аэропорту «Пулково» поставили дополнительные камеры в комплексы фотовидеофиксации «Паркон» для контроля за нарушениями правил дорожного движения. Об этом в аэропорту сообщили в понедельник.

Как пояснили в аэропорту, новое оборудование позволяет регистрировать нарушения не только по ходу, но и против хода движения. Система предназначена для выявления нарушителей, которые паркуются «елочкой» на проезжей части и выделенной полосе общественного транспорта по дороге в аэропорт.

Отметим, в настоящий момент машины «Паркон» круглосуточно курсируют от Пулковского шоссе к главному пассажирскому терминалу и обратно. Все данные о нарушениях автоматически отправляются в Городской мониторинговый центр, затем – в ГИБДД для назначения и оформления штрафов.

Напомним, в мае 2018 года «Пулково» открыл бесплатную краткосрочную парковку в трех минутах езды от терминала. Парковка расположена на Пулковском шоссе, она вмещает 120 автомобилей. Кроме того, на территории самого «Пулково» работает круглосуточный парковочный комплекс на 3 тыс. мест. Долгосрочная открытая парковка P4 находится в десяти минутах ходьбы от терминала. Для удобства пассажиров между P4 и терминалом курсирует бесплатный шаттл. Минимальный часовой тариф для автомобилей составляет 150 рублей.

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