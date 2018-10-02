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02.10.18 / 15:38 Новости / Россия и мир / Экономика

ВТБ намерен закрыть сделку с «Согазом» в течение месяца

Разногласий о цене нет

Фото АБН

ВТБ намерен закрыть сделку с «Согазом» в течение месяца. Об этом во вторник сообщил зампред правления банка Юрий Соловьев.

В настоящий момент сделка находится в финальной стадии завершения, передает ТАСС слова Соловьева. Он уточнил, что документу еще не подписаны. При этом, стороны планируют закрыть сделку в течение месяца, если это одобрят все регулирующие органы. Также Соловьев заявил, что у ВТБ и «Согаза» нет разногласий по стоимости сделки.

Напомним, ВТБ решил продать «Согазу» 100% компании «ВТБ Страхование». Соответствующее соглашение стороны подписали в мае. ВТБ и «Согаз» намерены создать объединенную страховую компанию. Согласно договоренностям, ВТБ получит денежную компенсацию и 10% в новой организации.

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