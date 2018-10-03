Фонд национального благосостояния сократился на 3% в сентябре До 5 трлн рублей

Фонд национального благосостояния РФ сократился в сентябре на 3%год к году. Об этом в среду сообщает Минфин России.

Его объем на 1 октября составил 5 трлн рублей. Это эквивалентно $76,2 млрд.

Отметим, по состоянию на 1 сентября объем фонда составлял 5 трлн 160 млрд рублей. Таким образом, ФЕНБ за месяц уменьшился примерно на 155 млрд рублей. Напомним, с февраля в России перестал существовать Резервный фонд. С 2018 года его объединили с ФНБ.