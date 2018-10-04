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04.10.18 / 14:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Основатель «Буквоеда» уходит с поста гендиректора сети

На его место придет выходец из московского «Читай-города»

Основатель сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов покидает пост генерального директора компании. Об этом в «Буквоеде» сообщили в четверг.

Как сообщили в компании, Котов «сосредоточится на новых предпринимательских инициативах». Место Котова в «Буквоеде» займет финансовый директор компании «Читай-город», которая недавно объявила об операционном объединении с «Буквоедом».

В объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город – Буквоед» рассказали, что надеются на участие Котова в жизни компании в качестве акционера. Как заявил гендиректор ОРС «Читай город – Буквоед» Михаил Иванцов, новый гендиректор Дмитрий Репин должен помочь компании «в реализации амбициозных планов и выходу сети на новый уровень», приводит цитату «Деловой Петербург».

Напомним, об объединении сетей стало известно в середине августа. Компании решили провести слияние на операционном уровне, в том числе в сфере закупок и управления торговыми акциями. Денис Котов называл это «процессом интеграции».

Денис Котов основал «Буквоед» в 2000 году. В 2008 году компания вошла в состав ОРС «Читай город – Буквоед».

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