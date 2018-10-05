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05.10.18 / 22:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых

НДФЛ сократится с 13% до 4%

Коллаж АБН

Правительство России поддержало законопроекты о налоге для самозанятых. Об этом в пятницу сообщили в кабмине.

Правительство поддержало пакет из трех законопроектов. При этом кабмин хочет уточнить, в бюджет какого региона пойдут налоги, так как самозанятый может работать в одном регионе, а заказчиком у него будет человек или организация из другого региона.

Предполагается, что налог на доходы физлиц сократится для самозанятых с 13% до 4%. Если же услуги оказываются юрлицам – то до 6%. Новый налоговый режим смогут применять те, кто получает доход до 2,4 млн рублей в год.

Напомним, налог для самозанятых протестируют в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В дальнейшем в правительстве рассчитывают распространить его на всю страну. Переход на новый налоговый режим будет автоматизирован, воспользоваться им можно будет через портал госуслуг.

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