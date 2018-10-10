Энергетики начали проверять теплосети в подвальных помещениях Петербурга Диагностику планируют завершить к 5 ноября

Энергетики приступили к проверке теплосетей в подвальных и полуподвальных помещениях Петербурга. Об этом в среду сообщили в комитет по энергетике.

В проверках участвуют специалисты АО «Теплосеть» и ГУП «ТЭК СПб». Особое внимание энергетики уделяют помещениям, в которых расположены объекты торговли и общественного питания. Инвентаризацию планируют завершить к 5 ноября.

Напомним, дополнительную диагностику решили провести в связи с инцидентом, который произошел 28 сентября на Измайловском проспекте. В подвальном помещении дома №20 прорвало трубу горячего водоснабжения – в результате кипятком залило антикафе, которое находилось в этом помещении. От ожогов скончались двое молодых людей.