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11.10.18 / 21:38 Новости / Россия и мир / Экономика

«Кэшбери» приостанавливает работу до ноября

Ранее ЦБ назвал организацию одной из крупнейших финансовых пирамид

Группа компаний «Кэшбери» объявила о приостановке работы до ноября. Об этом в четверг сообщил предправления организации Артур Варданян.

До 1 ноября будут заблокированы ввод и вывод средств, создание депозитов и переводы. По словам Варданяна, компании вынуждены приостановить работу для восстановления заблокированных счетов и созданию платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами. Варданян связал трудности организации с сообщениями СМИ после заявления ЦБ.

Напомним, в конце сентября регулятор назвал «Кэшбери» одной из самых крупных финансовых пирамид. ЦБ объяснял это тем, что компания привлекает средства и обещает повышенную доходность, однако признаки реальной экономической деятельности у нее отсутствуют. Позже Банк России оценил потенциальные потери клиентов организации в 1 млрд рублей.

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