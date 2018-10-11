«Кэшбери» приостанавливает работу до ноября Ранее ЦБ назвал организацию одной из крупнейших финансовых пирамид

Группа компаний «Кэшбери» объявила о приостановке работы до ноября. Об этом в четверг сообщил предправления организации Артур Варданян.

До 1 ноября будут заблокированы ввод и вывод средств, создание депозитов и переводы. По словам Варданяна, компании вынуждены приостановить работу для восстановления заблокированных счетов и созданию платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами. Варданян связал трудности организации с сообщениями СМИ после заявления ЦБ.

Напомним, в конце сентября регулятор назвал «Кэшбери» одной из самых крупных финансовых пирамид. ЦБ объяснял это тем, что компания привлекает средства и обещает повышенную доходность, однако признаки реальной экономической деятельности у нее отсутствуют. Позже Банк России оценил потенциальные потери клиентов организации в 1 млрд рублей.