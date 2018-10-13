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13.10.18 / 19:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Danske Bank приступил к закрытию эстонского филиала

И сокращать бизнес в Прибалтике

Danske Bank приступил к закрытию эстонского филиала. Об этом в банке сообщили в субботу.

Речь идет о вовлеченном в скандал с отмыванием денег филиале, передает Reuters. Представитель Danske Bank заявил, что банк вынужден завершить предоставление услуг и продуктов частным и корпоративным клиентам в Эстонии. Кредитная организация планирует завершить сокращение бизнеса в Прибалтике к апрелю следующего года. Danske Bank намерен сосредоточиться на скандинавском рынке.

Напомним, летом текущего года в Эстонии начали расследовать дело об отмывании средств в отделении Danske Bank. Сумма отмытых денег оценили в $8 млрд. Глава банка ушел в отставку после этого скандала. Его обязанности начал исполнять член совета директоров Йеспер Нильсен.

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