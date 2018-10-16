Премьер-министр Армении подал в отставку Он занял должность в мае

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Соответствующее заявление он сделала во вторник в эфире Общественного телевидения.

Пашинян сообщил, что будет исполнять конституционные полномочия премьер-министра до выборов. Он отметил, что цель отставки – роспуск парламента и проведение внеочередных выборов для «возвращения власти народу». Премьер-министр уточнил, что переизберется в должности премьера при победе его партии.

Напомним, Пашинян стал премьер-министром в мае текущего года. За него проголосовало 59 членов парламента, против – 42. Пашинян является руководителем оппозиционной фракции «Елк».

Добавим, в начале октября парламент Армении принял закон, который разрешает заблокировать роспуск законодательного органа и проведение досрочных выборов. Тогда в Ереване прошли массовые митинги против законопроекта. Пашинян также принял в них участие.