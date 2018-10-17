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17.10.18 / 20:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика / Экономика

Беглов договорился с Костиным о снижении процентной ставки по рассрочке за «Невскую ратушу»

С 9,5% до 8,5%

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с главой банка ВТБ Андреем Костиным о снижении процентной ставки по рассрочке за выкуп делового «Невскую ратушу» . Об этом в среду сообщили в Смольном.

Ставку снизят с 9,5% до 8,5%, что позволит сэкономить бюджету города порядка 400 млн рублей. Беглов и Костин обсудили и другие перспективы сотрудничества города с банком, сообщили в Смольном.

Также Беглов встретился с председателем СПЧ Михаилом Федотовым. Позже он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным возможность подписания двустороннего сотрудничества и с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым вопросы сотрудничества двух регионов.

Напомним, выкупная стоимость зданий «Невской ратуши» составляет порядка 20,3 млрд рублей. Смольный должен расплатиться за здание с «ВТБ-Девелопмент» в течение 10 лет. Здание находится на пересечении переулка Антоненко и Дегтярной улицы. Петербургские чиновники уже начали переезжать в «Невскую ратушу».

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