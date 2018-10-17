В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи Запись можно оставить в течение трех дней

В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже. Об этом в среду сообщил комитет по межнациональным отношениям.

Книгу соболезнований открыли в Доме национальностей на улице Моховой, 15, литер А. Оставить запись в книге можно в ближайшие три дня, с 10 до 20 часов.

Также в Доме национальностей создан мемориал памяти погибших. В конце недели книгу соболезнований направят в Керчь.

Напомним, взрыв в колледже произошел днем в среду. Погибло 19 человек, ранее сообщалось только о 17 жертвах. Пострадали еще более 50 человек. В настоящий момент Следственный комитет работает по статье «Убийство», хотя сначала дело было открыто статье «Теракт». Первоначально стало известно о взрыве в колледже, но после очевидцы сообщили, что от взрыва никто не пострадал, все жертвы погибли от огнестрельного оружия.