ЦБ отозвал лицензию у иркутского «ВостСибтранскоманка» ЦБ утверждает, что кредитно-финансовая организация произвела вывод 130 млн рублей

Центробанк России отозвал лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка». Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Проблемы банка, по утверждению ЦБ, вызвал незначительный запас собственных средств и фактическое отсутствие источников для их увеличения. Кредитный портфель «ВостСибтранскоманка» был низкого качества. ЦБ утверждает, что кредитно-финансовая организация произвела вывод 130 млн рублей. В регуляторе отметили, что действия банка имеют признаки уголовно наказуемых деяний.

Кроме того, Банк России девять раз в течение последнего календарного года применял в отношении АО «ВостСибтранскомбанк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, а также несоблюдение нормы о достаточности собственных средств (капитала) выше двух процентов.

Отметим, «ВостСибтранскомбанк» занимает 305 место в банковской системе РФ. В сообщении ЦБ говорится, что банк «не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Иркутской области». Банк является участником системы страхования вкладов.