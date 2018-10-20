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20.10.18 / 13:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Россельхознадзор Петербурга приостановил ввоз свинины из Чили

Мясо отправили обратно

Фото Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Управление Россельхознадзора по Петербургу приостановило ввоз мороженой свинины из Чили. Об этом сообщили в ведомстве.

Ввоз приостановлен 17 октября на контрольном ветеринарном пункте «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». Специалисты ведомства проверили 24 тонны мяса с предприятия Faenadora Lo Miranda Ltda. Инспекторы Россельхознадзора выявили признаки, которые свидетельствовали о несоблюдении температурного режима. В частности, гнилостный запах, выделение мышечного сока и другое. Ведомство решило вернуть товар в Чили.

Добавим, ранее сотрудники Россельхознадзора проверили склады с цветами. Там они обнаружили 955 зараженных роз. На цветах были вредители. Вс. Партию уничтожили.

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