Россельхознадзор Петербурга приостановил ввоз свинины из Чили Мясо отправили обратно

Управление Россельхознадзора по Петербургу приостановило ввоз мороженой свинины из Чили. Об этом сообщили в ведомстве.

Ввоз приостановлен 17 октября на контрольном ветеринарном пункте «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». Специалисты ведомства проверили 24 тонны мяса с предприятия Faenadora Lo Miranda Ltda. Инспекторы Россельхознадзора выявили признаки, которые свидетельствовали о несоблюдении температурного режима. В частности, гнилостный запах, выделение мышечного сока и другое. Ведомство решило вернуть товар в Чили.

Добавим, ранее сотрудники Россельхознадзора проверили склады с цветами. Там они обнаружили 955 зараженных роз. На цветах были вредители. Вс. Партию уничтожили.