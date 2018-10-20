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20.10.18 / 15:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Арбитражный суд признал банкротом ФГУП «Госконцерт»

Введено конкурсное производство

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ФГУП «Госконцерт». Об этом в суде сообщили в субботу.

В отношении организации ввели конкурсное производство на шесть месяцев, передает «Интерфакс». Конкурсный управляющий — член САУ «Авангард» Евгений Задворнов.

Судья приняла решение о признании «Госконцерта» банкротом, так как организация в течение трех месяцев не погасила обязательства перед кредитором. Размер обязательств составляет более 300 тыс. рублей.

Отметим, в течение месяца «Госконцерт» может обжаловать решение суда. Дело заведено по заявлению компании «ФПМ – Консалтинг». Добавим, «Госконцерт» занимается организацией концертов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий. Организация создана в 1956 году на базе Гастрольбюро СССР.

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