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22.10.18 / 16:12 Новости / Политика / Россия и мир

Путин подписал указ о новых экономических санкциях в отношении Украины

Каких именно, пока неизвестно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в отношении Украины будут применены специальные экономические меры «в связи с недружественными действиями» Киева в отношении российских граждан и юрлиц. Документ размещен на сайте Кремля в понедельник.

Согласно тексту указа, Путин поручил правительству подготовить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Кроме того, кабмин должен определить, какие именно меры будут введены, а также разработать механизм для реализации указа.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. При этом он может быть отменен по представлению правительства РФ, если украинская сторона отменит санкции против российских граждан и юрлиц.

Добавим, в сентябре Украина ввела санкции против транспортных компаний России. В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщали, что ограничительные меры введены за сотрудничество с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В список, в частности, попали АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт» и ООО «Газголдер».

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