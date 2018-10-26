Московская биржа закрыла неделю в минусе Индекс МосБиржи - 2293,22; РТС - 1098,31

В пятницу торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 1,65% и составил 2293,22 пунктов. Индекс РТС «просел» на 2%, остановившись на отметке 1098,31 пунктов.

Продажи на российском фондовом рынке углубляются по мере того, как приближается вечер, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. За неделю индекс МосБиржи «похудел» на 3%, индекс РТС снизился на 3,7%. Рублевый индикатор, таким образом, к вечеру пятницы обновил минимумы с 24 августа, валютный – с 14 сентября.

«Это пока еще не паника и не коллапс, а скорее стабилизация рынка – сокращение абсурдной перекупленности и приведение знаменателя биржи к более адекватному значению. Паника начнется, когда продажи за океаном и в Азии станут лавинообразными, а инвесторы прекратят выкупать это снижение», — полагает эксперт.

Нефть к вечеру пятницы остается в минусе, но здесь уже нет мрачно настроенных «медведей». Баррель Brent все еще может вернуться к $75-75,50, и сделать это легко, но именно сейчас рынок вряд ли соберется туда.

Между тем, удивительная стабильность рубля и его малоподвижность сохраняются в силе. Налоговый период больше не поддерживает российскую валюту, нефть в миноре большей частью, а с притоком иностранных денег в отечественные активы больше вопросов, чем ответов. ЦБ РФ пристально следит за инфляцией, где, как мы знаем, все еще не достигнут пик роста, и оставляет ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых. Вероятно, что к концу года тут все же будет повышение, но сначала рынку нужно пережить ноябрь.

Доллар США закрывает пятницу в диапазоне 65,70-66,00 рублей, выше значимых сопротивлений 65,90-65,95 рублей он пока так и не пробился. Евро/рубль финиширует в коридоре 74,70-75,00 рублей. Новая неделя для рублевых пар начнется в этих же рамках, считает аналитик.