На «Автоторе» стартовало серийное производство обновленного KIA Sportage Кроссовер получил шесть комплектаций

Завод «Автотор» в Калининграде начал серийное производство обновленного кроссовера KIA Sportage. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе предприятия.

Модель получила комплектации Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium, а также версию со спортивным дизайном GT Line. Кроме того, новинка производится с различными сочетаниями двигателя, трансмиссии, типа привода и оснащения – всего 18 вариантов.

Теперь KIA Sportage представлен не только с бензиновым двигателем 2,0MPI (150 л.с.) и дизельным — 2,0 CRDi (185 л.с.), но и новым 184-сильным бензиновым агрегатом 2,4 GDI с непосредственным впрыском топлива. «Дизель» дополнен 8-ступенчатым «автоматом», остальные – 6-ти ступенчатой автоматической или механической трансмиссией.

Как отметили в пресс-службе, производство первого поколения KIA Sportage началось на «Автоторе» в 1998 году. С 2016 года на калининградском заводе производится четвертое поколение. Всего с конвейера завода сошло более 200 тыс. автомобилей KIA Sportage.