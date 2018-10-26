«Сумма» опровергла информацию о продаже ВТБ доли в ОЗК Ранее сообщалось, что ВТБ выкупит долю Магомедова до конца года

Группа «Сумма» опровергла сообщения Объединенной зерновой компании о продаже пакета акций Зиявудина Магомедова. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Суммы».

По словам представителя «Суммы», пакет акций по-прежнему находится в собственности Магомедова. Он также опроверг информацию о том, что с ВТБ ведутся переговоры о сделке.

Напомним, ранее, в пятницу, сообщалось о том, что ВТБ планирует выкупить долю Зиявудина Магомедова в «Объединенной зерновой компании» до конца текущего года. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗК Михаила Койко. Сообщалось также, что в компании будет новый генеральный директор – президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев.