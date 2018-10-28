В Петербурге задержали около 40 человек на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» Мероприятие не было согласовано

На Невском проспекте в Петербурге задержали около 40 человек на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Об этом в воскресенье передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Среди задержанных были четыре журналиста. Позже издание уточнило, что представителей прессы отпустили без составления протоколов. По словам корреспондента «Закс.ру» Сергея Еремеева, журналистов отпустили после того, как к полиции подошел глава городского комитета печати Сергей Серезлеев, добавляет издание.

По данным «ОВД-Инфо», пять задержанных находится в 78 отделе полиции, еще 16 – в 29 отделе. Местонахождение еще 19 задержанных уточняется.

Добавим, акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» не была согласована с петербургскими властями. В воскресенье акции также проводятся в Москве, Пензе и Ростове-на-Дону.

По делу «Сети» проходят 11 человек. Следствие считает, что они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. В деле «Нового величия» десять фигурантов. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества.