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29.10.18 / 16:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев допустил введение запретительных пошлин на нефть из-за роста цен на бензин

Поручил провести консультации с нефтяниками

Фото: redring.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация с ценами на бензин на рынке «была более стабильной». Это произошло в понедельник.

Как передает «Интерфакс», Медведев поручил Минэнерго РФ в течение двух дней провести консультации с нефтяниками. Если переговоры не помогут выработать соглашение и сдержать цены на топливо на нынешнем уровне, премьеру придется подписать решение. Медведев также подчеркнул, что несмотря на принятые меры, «в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Добавим, по данным Росстата, в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. В рознице топливо подорожало на 0,1%. При этом с начала текущего года цены на бензин от производителей выросли на 26,1%, а на АЗС – на 8,9%.

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