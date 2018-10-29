Меркель покинет пост канцлера после 2021 года Ранее сообщалось, что она не будет выдвигаться на должность главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует доработать в качестве канцлера ФРГ до 2021 года, то есть до конца срока полномочий. Об этом в понедельник передают Bloomberg и DPA.

По данным агентств, этот срок станет последним для Меркель. По словам источников Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), канцлер также не собирается занимать места в Евросоюзе.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Меркель готова оставить пост председателя партии Христианский демократический союз (ХДС). В понедельник она якобы сказала руководству партии, что не пойдет на выборы в декабре. Добавим, Меркель возглавляет ХДС с 2000 года. Во главе правительства Германии она находится четвертый срок.