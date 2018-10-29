Минтруд РФ предложил увеличить квоту на привлечение иностранных работников в 2019 году На 4 тыс. человек

Минтруд РФ предложил увеличить квоту на привлечение иностранных работников в Россию в следующем году. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, опубликованного в понедельник.

Согласно пояснительной записке к документу, общую квоту на следующий год предлагается установить в размере 144,5 тыс. человек. Это на 3% больше год к году – в 2018 году квота составила около 140,42 тыс. человек.

Добавим, этим летом Минтруд предложил ограничить число иностранных работников в некоторых областях. В частности, число мигрантов предлагается сократить в строительстве. В министерстве указывали, что часть регионов могут стать исключениями, например, Москва и Хабаровский край.