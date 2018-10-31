Минтруд РФ ожидает рост зарплат на 6,1% в 2019 году В 2020 - 5,4%; в 2021 - 6,6%

В следующем году темп прироста номинальной заработной платы может составить около 6,1%. Прогноз Минтруда РФ в среду озвучила замглавы ведомства Любовь Ельцова.

При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 5,4%, а в 2021 году – 6,6%, приводит слова Ельцовой ТАСС. Она добавила, что намечена и индексация зарплат работникам, которые не попали под действие майских указов президента от 2012 года. «Также планируется индексация неуказным категориям с 1 октября на 4,3% в 2019 году, 2020 год — 3,8 %, 2021 год — 4%», — уточнила Ельцова.

Кроме того, в Минтруде назвали регионы-лидеры по темпу роста зарплат с начала года. Первые три строчки достались Забайкалью, Омской и Кемеровской областям. Между тем за январь-сентябрь реальные зарплаты в среднем выросли на 108,4%, а номинальные — на 111,1%, напомнила Ельцова со ссылкой на данные Росстата.