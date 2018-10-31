Все новости

31.10.18 / 15:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд РФ ожидает рост зарплат на 6,1% в 2019 году

В 2020 - 5,4%; в 2021 - 6,6%

Фото АБН

В следующем году темп прироста номинальной заработной платы может составить около 6,1%. Прогноз Минтруда РФ в среду озвучила замглавы ведомства Любовь Ельцова.

При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 5,4%, а в 2021 году – 6,6%, приводит слова Ельцовой ТАСС. Она добавила, что намечена и индексация зарплат работникам, которые не попали под действие майских указов президента от 2012 года. «Также планируется индексация неуказным категориям с 1 октября на 4,3% в 2019 году, 2020 год — 3,8 %, 2021 год — 4%», — уточнила Ельцова.

Кроме того, в Минтруде назвали регионы-лидеры по темпу роста зарплат с начала года. Первые три строчки достались Забайкалью, Омской и Кемеровской областям. Между тем за январь-сентябрь реальные зарплаты в среднем выросли на 108,4%, а номинальные — на 111,1%, напомнила Ельцова со ссылкой на данные Росстата.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,159 seconds.