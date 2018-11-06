Генерал-лейтенанта Александра Повода назначили начальником Северо-Западной таможни Повод приступит к выполнению обязанностей с 12 ноября

Генерал-лейтенант таможенной службы Александр Повод назначен начальником Северо-Западного таможенного управления. Информацию во вторник подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как пишет 78.ru, Повод, освободив должность руководителя Шереметьевской таможни, займет пост ранее уволенного по утрате доверия Александра Гетмана. Контракт с Поводом заключен на три года. Начальник таможни будет получать поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере 105%. Об этом говорится в приказе о назначении Александра Повода, опубликованном 47news.ru.

Приказ подписан начальником Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. До назначения Повода обязанности начальника временно исполнял первый заместитель Гетмана Сергей Березин.

Добавим, Александр Повод трудится в таможне с 1992 года. Ранее он работал в таможнях в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Москве. Шереметьевскую таможню возглавлял с 2011 года.