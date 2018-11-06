Все новости

06.11.18 / 17:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Генерал-лейтенанта Александра Повода назначили начальником Северо-Западной таможни

Повод приступит к выполнению обязанностей с 12 ноября

Коллаж АБН

Генерал-лейтенант таможенной службы Александр Повод назначен начальником Северо-Западного таможенного управления. Информацию во вторник подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как пишет 78.ru, Повод, освободив должность руководителя Шереметьевской таможни, займет пост ранее уволенного по утрате доверия Александра Гетмана.  Контракт с Поводом заключен на три года. Начальник таможни будет получать поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере 105%. Об этом говорится в приказе о назначении Александра Повода, опубликованном 47news.ru.

Приказ подписан начальником Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. До назначения Повода обязанности начальника временно исполнял первый заместитель Гетмана Сергей Березин.

Добавим, Александр Повод трудится в таможне с 1992 года. Ранее он работал в таможнях в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Москве. Шереметьевскую таможню возглавлял с 2011 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.