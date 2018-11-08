Ford купил электросамокатный стартап Spin за $40 млн Войдет в подразделение Smart Mobility как отдельный бизнес с полным сохранением управленческой команды

Подразделение компании Ford, Ford Smart Mobility, завершило сделку по приобретению электросамокатного стартапа Spin, сумма сделки составила $40 млн. Об этом в Ford сообщили в четверг.

Spin войдет в подразделение Smart Mobility как отдельный бизнес с полным сохранением управленческой команды. В Ford намерены расширять географию присутствия сервиса на крупные и малые города, а также университетские кампусы.

Spin — американская компания, которая занимается краткосрочной арендой электрических самокатов. Spin была основана в 2016 году. В настоящее время Spin предоставляет сервис краткосрочной аренды электрических самокатов в восьми городах США и на кампусах пяти американских университетов. Особенностью сервиса является отсутствие зарядных станций и выделенных стоек для парковки электросамокатов: пользователи могут начинать и завершать аренду в любой точке в пределах выделенных зон. Использование сервиса осуществляется с помощью мобильного приложения Spin.