Все новости

08.11.18 / 19:52 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрасили граффити с Шевчуком

Арт-объект уничтожили из-за жалоб горожан

Фото: vk.com / myhoodisgood

В Центральном районе Петербурга закрасили граффити-портрет лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом в четверг сообщили пользователи в соцсетях.

Портрет Шевчука был нарисован на подстанции на Литейном проспекте. На портале «Наш Санкт-Петербург» горожане не раз жаловались на граффити. Как передает «Форпост», портрет закрасили сотрудники компании «Ленэнерго», которая получила предписание от городской администрации.


Государственная административно-техническая инспекция сообщила «Ленэнерго», которой принадлежит подстанция, что она нарушает правила благоустройства Петербурга в связи с неисполнением обязанностей по содержанию здания. За это компания может быть оштрафована на 100 тыс. рублей, если не устранит граффити в установленный срок.

Сотрудник «Ленэнерго» отметила, что рисунок не вредит здоровью, не носит экстремистского характера и не грозит безопасности жителей. За последние два года компания восемь раз закрашивала надписи на этой стене, оставляя при этом портрет Шевчука.

Добавим, изображение Шевчука появилось на Литейном проспекте в декабре 2016 года. За последние месяцы в городе закрасили портреты Цоя, Кинчева, Черчесова и несколько других работ художников.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.