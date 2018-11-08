В Петербурге закрасили граффити с Шевчуком Арт-объект уничтожили из-за жалоб горожан

В Центральном районе Петербурга закрасили граффити-портрет лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом в четверг сообщили пользователи в соцсетях.



Портрет Шевчука был нарисован на подстанции на Литейном проспекте. На портале «Наш Санкт-Петербург» горожане не раз жаловались на граффити. Как передает «Форпост», портрет закрасили сотрудники компании «Ленэнерго», которая получила предписание от городской администрации.





Государственная административно-техническая инспекция сообщила «Ленэнерго», которой принадлежит подстанция, что она нарушает правила благоустройства Петербурга в связи с неисполнением обязанностей по содержанию здания. За это компания может быть оштрафована на 100 тыс. рублей, если не устранит граффити в установленный срок.

Сотрудник «Ленэнерго» отметила, что рисунок не вредит здоровью, не носит экстремистского характера и не грозит безопасности жителей. За последние два года компания восемь раз закрашивала надписи на этой стене, оставляя при этом портрет Шевчука.

Добавим, изображение Шевчука появилось на Литейном проспекте в декабре 2016 года. За последние месяцы в городе закрасили портреты Цоя, Кинчева, Черчесова и несколько других работ художников.