В Петербурге в ноябре выросли счета за ЖКХ Из-за начала отопительного сезона

В Петербурге в ноябре в два раза выросли счета за ЖКХ. Об этом в пятницу сообщили в Жилищном комитете.

В ноябре петербуржцам в квитанциях за ЖКХ выставили счет за отопление. Как передает «Петербургский дневник», в октябре услугу за отопление включили в квитанции только тех горожан, которые не пользуются счетчиками, а оплачивают коммунальные услуги по нормативам. Зампред Жилищного комитета Василий Осипов отметил, что средний счет в сентябре равен 2488 рублям, а в октябре счет вырос практически на 50% и составил 3779 рублей.

Напомним, ранее правительство утвердило повышение тарифов на ЖКХ на 2019 год. Индексация пройдет в два этапа. Рост тарифов придется на 1 января и 1 июля.