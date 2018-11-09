Все новости

09.11.18 / 17:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в ноябре выросли счета за ЖКХ

Из-за начала отопительного сезона

Фото rrnews.ru

В Петербурге в ноябре в два раза выросли счета за ЖКХ. Об этом в пятницу сообщили в Жилищном комитете.

В ноябре петербуржцам в квитанциях за ЖКХ выставили счет за отопление. Как передает «Петербургский дневник», в октябре услугу за отопление включили в квитанции только тех горожан, которые не пользуются счетчиками, а оплачивают коммунальные услуги по нормативам. Зампред Жилищного комитета Василий Осипов отметил, что средний счет в сентябре равен 2488 рублям, а в октябре счет вырос практически на 50% и составил 3779 рублей.

Напомним, ранее правительство утвердило повышение тарифов на ЖКХ на 2019 год. Индексация пройдет в два этапа. Рост тарифов придется на 1 января и 1 июля.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.